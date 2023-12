Grande Fratello, Beatrice Luzzi rientra nella casa: "Mio papà aveva bisogno di me"

Il ritorno di Beatrice Luzzi era atteso e finalmente è arrivato. La gieffina è rientrata nella casa dopo esserne uscita temporaneamente per motivi personali.

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda sabato 23 dicembre c’è stato un atteso ritorno. Beatrice Luzzi è ritornata nella casa dopo averla lasciata nei giorni scorsi per motivi personali. L’attrice è dunque ritornata ad essere una concorrente ed è rientrata in gioco.