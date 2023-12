Le ha sentite ‘sparlare’ di lui e ha reagito immediatamente. Si è fatta infuocata la situazione nella casa più spiata d’Italia dopo alcune parole di troppo pronunciate da Anita e Rosy: il momento di tensione al Grande Fratello è scaturito nel momento in cui Federico ha rivelato di aver sentito delle chiacchiere sul suo conto e sarebbe questo l’episodio che successivamente avrebbe fatto sfociare una situazione apparentemente tranquilla in una lite.

Ma andiamo con ordine: l’episodio in questione sarebbe avvenuto nel corso della notte: il modello, secondo quanto riferito anche da Vittorio, avrebbe udito Anita e Rosy Chin e si sarebbe poi svegliato con la luna storta. “Si sono messi a parlare ieri sera nel letto – ha spiegato infatti Vittorio parlando con Massimiliano Varrese – e lui ha sentito e allora stamattina si è svegliato un po’ di traverso”.

Lite al GF: scontro tra Federico e Rosy. C’entra quanto accaduto durante la notte?

Nel corso della giornata, proprio per il suo essersi risentito di quanto accaduto poche ore prima, è scoppiato lo scontro: tutto è accaduto nel momento in cui la chef si è avicinata a Federico chiedendo di potersi lavare il viso nell’area dei lavandini. Il gieffino le ha chiesto di non bagnarlo ma poco dopo per sbaglio la chef lo ha schizzato e a quel punto il giovane ha reagito. “Ti ho detto di non bagnarmi, punto“ ha detto Federico, parole alle quali Rosy ha risposto a tono: “Stammi lontano, pensa te se devo essere presa in giro da un ragazzino. Ma tu chi ti credi di essere! Ma svegliati cosa? Impara tu l’educazione“.

Poco dopo Chin si è spostata in giardino dove si è sfogata con gli altri concorrenti. Dal canto suo Federico non ha nascosto il suo interesse per Anita e forse anche questo elemento, unito al fatto di non voler essere invadente nella consapevolezza della sua situazione sentimentale fuori dal reality, potrebbe aver contribuito ad accendere la miccia della tensione.