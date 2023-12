GF, brindisi per Beatrice che non c'è: i fan notano qualcosa di strano

Al GF è andata in scena la prima serata aperitivo senza Beatrice Luzzi. I concorrenti, che ancora non conoscono il suo destino, hanno fatto un brindisi rivolto a lei, ma un dettaglio ha rovinato il bel momento.

GF: brindisi per Beatrice Luzzi che non c’è

Beatrice Luzzi ha momentaneamente abbandonato il GF per “motivi personali”. L’attrice dovrebbe essere uscita dalla Casa a causa del padre, ma potrebbe tornare in gioco molto presto. Questo, almeno, è quanto riferito dal suo staff. Nel frattempo, nel loft di Cinecittà, la vita va avanti come sempre. Durante la prima serata aperitivo senza la Regina di Cuori, i concorrenti le hanno dedicato un brindisi, ma è successo qualcosa di strano.

GF: cosa è successo durante il brindisi per Beatrice?

A proporre il brindisi per Beatrice è stata l’amica Fiordaliso. Subito si è accodato Vittorio Menozzi, seguito da Marco Maddaloni. Tutti hanno usato belle parole per la Luzzi, ma ad un certo punto la telecamera ha inquadrato Rosy Chin. La chef è apparsa glaciale e non ha accennato neanche ad un sorriso.

GF: Rosy Chin impassibile al brindisi per Beatrice

“La faccia di Rosy Chin dice tutto“, ha scritto qualcuno su Twitter per commentare il brindisi a Beatrice. Non solo, dopo il “cin cin”, la chef si è alzata dalla sedia per andare a parlare con Massimiliano Varrese, nemico giurato della Luzzi. Un caso? Secondo i telespettatori del GF assolutamente no.