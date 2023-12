GF, perché Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa: spunta il motivo

Perché Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del GF? E’ questa la domanda più gettonata sui social dopo che lo staff del reality ha annunciato la sua uscita. I motivi sono “personali“, ma nelle ultime ore sono saltati fuori.

GF: perché Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa?

Nella giornata di mercoledì 20 dicembre 2023, Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del GF. L’annuncio, reso pubblico dallo staff di Alfonso Signorini, ha gettato i fan nello sconforto. Anche gli altri concorrenti si sono posti mille domande sul suo improvviso abbandono: perché la Regina di Cuori è stata costretta ad aprire la porta rossa? I motivi sono “personali” e avrebbero a che fare con il padre.

Beatrice ha lasciato il GF a causa del padre

Stando a quanto si apprende dal web, Beatrice ha lasciato il GF perché suo padre, nella giornata di mercoledì 20 dicembre, si è rotto il femore. L’uomo ha 86 anni e la Luzzi si è subito preoccupata per le sue condizioni di salute. Per questo motivo, lo staff di Alfonso Signorini le ha consentito di lasciare la Casa per raggiungere il genitore.

GF: quando torna in gioco Beatrice?

Al momento, non è dato sapere quando Beatrice tornerà al GF. Una cosa è certa: prima di rientrare in gioco dovrà osservare un periodo di quarantena. E’ possibile, quindi, che la Luzzi non trascorrerà il Natale con gli altri concorrenti.