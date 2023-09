L’ultima puntata del Grande Fratello è stata particolarmente difficile per Beatrice Luzzi. E’ proprio per questo motivo che Cesara Buonamici l’ha resa immune dalle nomination. La reazione dei concorrenti, soprattutto alcuni, non è stata proprio positiva.

Grande Fratello: Cesara rende immune Beatrice

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è stata protagonista assoluta. L’attrice ha dovuto contrastare diversi attacchi e nessuno dei concorrenti si è dimostrato solidale con lei. E’ proprio per questo che, sul finire della puntata, Cesara Buonamici l’ha resa immune, in modo da evitarle una nomination certa.

La reazione dei concorrenti all’immunità di Beatrice

Appena Cesara ha reso immune Beatrice, le telecamere del Grande Fratello si sono soffermate su Rosy Chin e Massimiliano Varrese, i due ‘nemici’ dell’attrice. Sia la cuoca cinese che l’attore sono apparsi piuttosto straniti dalla scelta dell’opinionista.

Grande Fratello: il branco contro Beatrice

Oltre a Massimiliano e Rosy Chin, anche gli altri concorrenti non hanno gradito l’immunità di Beatrice. Appena la diretta del Grande Fratello si è conclusa, in molti si sono ritrovati in giardino per sparlare dell’attrice. Quasi tutti hanno sostenuto che la Luzzi sia stata “troppo difesa” in puntata, sia da Alfonso Signorini che da Cesara.