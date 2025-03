Lorenzo Spolverato ultimamente si sta rendendo protagonista di comportamenti scorretti nei confronti degli altri inquilini della Casa del Grande Fratello. In questi giorni ha preso di mira Stefania Orlando. Ecco cosa ha fatto oggi.

Grande Fratello, Lorenzo al centro delle polemiche

I recenti comportamenti del modello milanese Lorenzo Spolverato non stanno piacendo al pubblico. In questi giorni il concorrente del Grande Fratello ha presi di mira Stefania Orlando. Ieri, infatti, Lorenzo è stato protagonista di un brutto gesto nei confronti di Stefania Orlando, che non è andato giù ai fan del reality. Il modello, infatti, in una clip si vede prendere in giro la Orlando alle spalle con smorfie e gesti. La conduttrice però, non si è accorta di nulla. Il gesto di Spolverato ha incendiato il web, in tanti si sono infatti scagliati contro di lui. Oggi, invece di calmarsi, ne ha combinata un’altra. Ecco cosa ha fatto sul letto di Stefania Orlando.

Grande Fratello, il gesto di Lorenzo sul letto di Stefania scatena polemiche

Lo stesso Alfonso Signorini aveva fatto notare a Lorenzo Spolverato che i suoi comportamenti erano intollerabili anzi, che se dipendesse da lui lo avrebbe già squalificato. Il modello però non ha recepito le critiche e si è reso protagonista di un altro brutto gesto nei confronti di Stefania Orlando. Il modello si è messo a saltare con le scarpe sporche sul letto della conduttrice, con le risate di Zeudi, Chiara e Shaila.