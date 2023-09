Grande Fratello, Giselda su Paolo Masella: "Pensa che a me piaccia lui. È fuori di testa"

Paolo Masaella ha sostenuto che Giselda provi dell'interesse per lui. La risposta di Giselda non si è fatta attendere.

Che sia nata una nuova coppia all’interno della casa del Grande Fratello? A quanto pare non sarebbe così. L’inquilino Paolo Masella, nel corso della puntata andata in onda lunedì 18 settembre, ha affermato che Giselda Torresan potrebbe nutrire un interesse nei suoi confronti. La risposta dell’operaia veneta non si è fatta attendere.

Grande Fratello, Paolo Masella su Giselda: “Mi è suonato un campanello d’allarme”

Nel corso della puntata, Alfonso Signorini è tornato a puntare sui due giovanissimi concorrenti. Masella ha replicato: “Ho iniziato a pensare ci fosse malizia da parte sua. Mi è suonato un campanellino d’allarme, non mi andava di far credere cose che non c’erano. Noto che quando passa mi guarda. Evito la possibilità che si invaghisca”. Ha poi proseguito affermando che il suo obiettivo sarebbe quello di evitare che Giselda si illuda.

La replica di Giselda

In merito a questa questione Giselda era già stata chiamata in confessionale: “Non so cosa possa avere immaginato, magari si è messo in testa che io sia innamorata di lui. È fuori di testa. Pensa che a me piaccia lui”. Questo c0ncetto è stato poi evidenziato durante la conversazione con Alfonso Signorini durante la diretta: “Io sono innamorata di Mauro Corona”. Il conduttore le ha consigliato di cercare di dialogare di più con gli altri inquilini osservando che tra i suoi argomenti di conversazione ci sia solo la montagna.