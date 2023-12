Al momento sono solo indiscrezioni o poco più, ma la Casa del Grande Fratello potrebbe presto essere scossa da un’importante eliminazione. Giuseppe Garibaldi è il nome che negli ultimi giorni è sulla bocca di tutti.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e la squalifica: il volere dei fan

Dopo il famoso “È un giocatore” di Marco Maddaloni, riportato al diretto interessato con il termine “Burattinaio”, Giuseppe Garibaldi ha dato in escandescenze, arrabbiandosi e colpendo il muro con un pugno. Una frase particolare rivolta a Beatrice Luzzi, poi, ha fatto tanto arrabbiare i fan dell’attrice: “Secondo me ha dei problemi. Ha dei problemi”. Tantissimi utenti si sono scagliati contro il calabrese sui social chiedendo a gran voce che venga rimosso dalla casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e la squalifica: televoto flash

I fan chiedono la squalifica, ma al momento non sembra che ci siano i presupposti per un’azione tanto severa. I produttori, secondo quanto riportato da ‘Novella2000’ starebbero però pensando ad un provvedimento disciplinare nei confronti di Garibaldi. Tra le ipotesi è stata fatta avanzare anche quella del televoto flash da mandare in onda questo sabato: i fan potrebbero così decidere immediatamente il destino di Garibaldi.