Mentre mancano pochi giorni alla finale del Grande Fratello, all’interno della casa ci sono stati attimi di paura per delle fiamme divampate in cucina. Scopriamo che cos’è successo.

Fiamme al Grande Fratello

C’è stato un principio di incendio all’interno della casa più spiata d’Italia. Tutto è partito dalla cucina dove Federico e Rosy Chin erano impegnati nella preparazione della pasta. Il coperchio della pentola improvvisamente ha iniziato a prendere fuoco!

GF, la pentola prende fuoco

Il manico della pentola era probabilmente in plastica e per questo ha preso fuoco. Rosy che si era allontanata per un attimo è subito ritornata vicino la cucina per aiutare Federico. Quest’ultimo era intento a cercare di spegnere le fiamme con uno straccio. La cuoca ha poi preso il coperchio della pentola e lo ha messo sotto l’acqua per scampare definitivamente il pericolo.

Come stanno i gieffini

Per fortuna tutto è finito bene, non ci sono stati danni a cose o persone, manico del coperchio della pentola a parte! Le cose sarebbero potute andare peggio probabilmente se in cucina non ci fosse stato nessuno ad accorgersi di che cosa stava succedendo. Ma Rosy e Federico hanno agito e risolto in breve tempo.