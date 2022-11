Il Grande Fratello, dopo ben 22 anni, potrebbe lasciare la storica location che l’ha ospitato dalla sua prima messa in onda: Cinecittà.

Le indiscrezioni arrivano dalla rete e le ipotesi iniziano a nascere attorno ad una nuova sistemazione.

Grande Fratello lascia la storica sede di Cinecittà: i motivi

Secondo i rumors che arrivano dal web, la casa più spiata dagli italiani non troverà più la sua sede nel complesso di studi cinematografici di Roma, a partire dalla prossima edizione. Sia nella sua versione “vip” che, eventualmente, in quella che coinvolgerebbe persone comuni.

Tra i motivi che hanno portato i produttori ad abbandonare Cinecittà ci sarebbero quelli legati alla scadenza del contratto di affitto con il celebre complesso di studi.

Quest’ultimo, inoltre, sembra che non voglia più proseguire con produzioni televisive ma che voglia rimanere usufruibile per i set concepiti per il grande schermo.

Le ipotesi sulla nuova location

Le ipotesi sulla prossima location che ospiterebbe il Grande Fratello vedono la partecipazione di due studi in particolare: Voxson e Videa, entrambi nella Capitale. Non solo, anche la probabilità di spostarsi su Milano, precisamente in via Mecenate dove si trovano gli studi della Rai, potrebbe essere realizzabile.

Segue, Cologno Monzese, dove venivano fatte le dirette di Buona Domenica.