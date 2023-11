Grande Fratello, Perla è positiva al Covid: l'annuncio in diretta

Un nuovo colpo di scena nel Grande Fratello: la ex fidazanzata di Mirko, Greta entrerà a casa come concorrente, ma per il suo arrivo si dovrà attendere.

La puntata del Grande Fratello è iniziata in modo davvero inaspettato. Prossimamente entrerà nella casa una nuova concorrente e tutto avverrà all’oscuro di Mirko. La futura inquilina non è altro che la ex fidanzata Perla con la quale – come molti ricorderanno – ha preso parte all’ultima edizione di Temptation Island.

Per l’arrivo di Perla si dovrà aspettare: la giovane è risultata positiva al Covid e a farlo sapere è Alfonso Signorini nei primi minuti del programma. Per questo motivo è stato mandato in onda un video nel quale Perla ha aggiornato sul suo stato di salute.

Grande Fratello, Perla è positiva al Covid: “Spero di riprendermi presto”

Perla è intervenuta tramite un collegamento in diretta “Ciao Alfonso buonasera, sto abbastanza bene, ma sono risultata positiva, ma spero di riprendermi presto” . Il conduttore ha poi anticipato che, nel corso della serata ci sarebbe stato un confronto con lo stesso Mirko. Giampiero Mughini riceverà la visita della moglie e dei suoi due cani. A questo punto ci si chiede: chi sarà il prossimo ad essere eliminato?

Cesara Buonamici “direttrice” ad personam del tg5

Nel frattempo il conduttore ha aperto le tracce facendo gli auguri a Cesara Buonamici. L’opinionista è diventato uno dei volti simbolo di questa edizione. Eppure l’esperienza nel reality sta portando bene.