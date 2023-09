La conduzione di Alfonso Signorini al Grande Fratello continua a far discutere. Il Corriere della Sera l’ha letteralmente demolito, assegnandogli un 3 striminzito in pagella.

Grande Fratello, Alfonso Signorini demolito: 3 in pagella

La nuova edizione del Grande Fratello non convince: gli ascolti parlano chiaro. Non sono solo le regole di Pier Silvio Berlusconi a far discutere, ma anche la conduzione di Alfonso Signorini. La giornalista Grazia Sambruna, firma del Corriere della Sera, ha letteralmente demolito il conduttore, definendolo “un lapsus coi piedi”. La conduzione della quarta puntata del Grande Fratello viene descritta così:

“Entra in studio per salutare il pubblico di questa quarta serata e, per prima cosa, inciampa a favor di telecamera. Subito dopo, saluta l’addetta ai social Rebecca Staffelli, figlia del noto tapiroforo di Striscia la Notizia, chiamandola ‘Valeria’, proprio come papà suo. Infierirà su di lei anche successivamente, ribattezzandola ‘Rachele'”.

Signorini non è un conduttore: descrizione al vetriolo

La descrizione di Sambruna è pungente, così come il voto in pagella: un 3 risicato. La giornalista prosegue:

“Da che Alfonso Signorini è alla conduzione del reality, l’onomastica è la sua bestia nera. Il conduttore ha dimostrato di poter arrivare anche alla finale del programma incespicando ancora sui nomi dei concorrenti in gioco. Letteralmente la smemorata Dory del film Pixar Alla Ricerca di Nemo, tali lapsus continuano a essere allarmante segnale di somma sciatteria. Riuscirà il nostro eroe a imparare le generalità di almeno una manciata di protagonisti entro l’ultima puntata? I suoi trascorsi fin qui, non lasciano ben sperare”.

Grande Fratello 2023: un flop in tutti i sensi

La descrizione di Signorini si conclude con un riferimento a Berlusconi:

“Le parole, però, forse pensando allo sguardo vigile dello spauracchio Pier Silvio Berlusconi, per il nostro sono tuttora importanti: basti vedere come rimbrotta la concorrente-regina Beatrice Luzzi per aver usato in diretta il termine ‘branco’: ‘Non ti puoi permettere di dire con leggerezza una cosa del genere, si riferisce a situazioni ben più gravi e delicate verso le quali bisogna portare rispetto’. Signorini Rottenmeier è tornato in (de)moralizzante attività. Di lapsus in lapsus, di reprimenda in reprimenda. Amen?”.

Alfonso replicherà? Staremo a vedere.