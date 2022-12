Grande Fratello Vip, in studio arriva una lettera di rimprovero. Tavassi si scusa

Il Grande Fratello Vip da tempo è uno dei programmi più seguiti in Italia.

Nel corso della puntata andata in onda lunedì 26 dicembre è arrivato in studio un telegramma scritto da una spettatrice del programma. La donna, la signora Antonia Maria, si è lamentata del fatto che all’interno della casa alcuni concorrenti e nella fattispecie Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi spesso dicono parolacce. Immediata la risposta dello stesso Tavassi.

Gf Vip, in studio arriva una lettera: Signorini la legge ai vipponi

La donna ha così esordito: “Caro Alfonso, ti volevo far presente che ci sono dei personaggi che dicono continuamente le parolacce.

È ora che con quelle parolacce la facciano finita. Mi riferisco a Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria”.

Ha anche spiegato qual è l’importanza di questa richiesta. Infatti con lei guardano il programma anche i suoi nipotini: “Siano più composti perché noi vediamo il programma insieme ai miei nipotini che sono piccoli e sono loro fan. Dovrebbero aver rispetto per chi guarda la tv, soprattutto per i miei bambini che non hanno mai detto le parolacce ma che per imitarli hanno cominciato a dirle”.

Tavassi si scusa: “Cercheremo di limitarci”

La lettera è stata letta dallo stesso conduttore ai concorrenti della casa ed in special modo ai due diretti interessati. L’invito della donna è stato accolto da Edoardo Tavassi che si è scusato: “Cercheremo di limitarci. Non ci imitate”.