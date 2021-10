Grande Fratello Vip: litigio a suon di epiteti tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo

Le ultime nomination hanno scatenato una sonora bagarre tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo: lo scontro delle due concorrenti del Gf Vip

Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 18 ottobre 2021 ne sono successe di tutti i colori. Tra le tante cose, durante le nomination palesi Carmen Russo ha rivelato apertamente le tensioni con Katia Ricciarelli, raccontando come quest’ultima si sia innervosita dopo aver perso alcune partite a biliardo.

KATIA E CARMEN CHE LITIGANO PER LA PARTITA A BILIARDO DI IERI SERA STO MORENDO #gfvip pic.twitter.com/3ogMrrMJSf — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 18, 2021

Katia Ricciarelli inviperita contro Carmen Russo

L’ex moglie di Pippo Baudo è però pesantemente sbottata, accusando la coinquilina di aver sparlato insieme a Jo Squillo. “Sei una signora di 60 anni e non devi usare queste scuse fasulle.

[…] Non amo i pettegolezzi. […] Sono stanca di questa prima della classe. Vieni giù dal piedistallo e non prendermi per i fondelli, io non sono la regina. Ormai è ora che tu la finisca. Non dici le cose in faccia, sei diventata la pettegola del Grande Fratello Vip”.

Il Twitter quando Katia e Carmen hanno iniziato a litigare dal nulla#Gfvip pic.twitter.com/zKUjdeORyc — Paola. (@Iperborea_) October 18, 2021

Sonia Bruganelli, dallo studio, ha preso le parti di Katia, sostenendo che le sue parole corrispondevano alla verità. “Io e Adriana sapevamo già chi avrebbe votato Carmen. Sono persone che si mettono d’accordo e si vede tutto”. Come si evolverà questa catfight tra concorrenti mature del reality di Canale 5?

a chi dobbiamo dire grazie per questa lite tra carmen e katia:#gfvip pic.twitter.com/ItbSdZTyGT — 𝑚𝑎𝑡𝑡𝑒𝑜🥥 (@lvstit) October 18, 2021