GF Vip 6, in arrivo due nuovi concorrenti: di chi si tratta

Secondo indiscrezioni sarebbero ben due i nuovi concorrenti attesi nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Secondo i rumor in circolazione potrebbero essere ben due i nuovi concorrenti della sesta edizione del GF Vip, al via dal 13 settembre 2021.

GF Vip: i nuovi concorrenti del reality show

Al momento tra le varie indiscrezioni in merito al Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini, ve ne sono alcune riguardanti i nuovi ingressi al programma: tra i personaggi che avranno un posto nel cast dello show vi sarebbero Antonella Fiordelisi (influencer ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo) e Alessandro Rossi (costruttore edile e fidanzato di Francesca Cipriani, già ospite del reality show in due diverse occasioni).

Sulla questione al momento non vi sono conferme ma in tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più.

GF Vip: i concorrenti eliminati

I concorrenti che sono già stati eliminati da questa sesta edizione del reality show sono Amedeo Goria, Samy Youssef, Andrea Casalino e Tommaso Eletti. Nella prossima diretta del programma potrebbero rischiare l’eliminazione Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Raffaella Fico.

Samy Youssef ha dato prova di non aver gradito la sua eliminazione dallo show e, una volta rientrato a casa, si era scagliato contro le due opinioniste del programma, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, a suo dire responsabili della sua eliminazione.

“Quando sono stato eliminato erano molto dispiaciute, peccato che, durante la mia permanenza nella casa, non abbiano mai speso una parola nei miei confronti o tanto meno datami l’immunità. Anzi, hanno reso immune la persona che mi aveva offeso, quella stessa sera”, aveva tuonato attraverso i social una volta uscito dal programma tv.

GF Vip: il prolungamento

A causa dell’emergenza Coronavirus e delle modifiche dovute ai palinsesti la quinta edizione del Grande Fratello Vip era stata prolungata per ben 5 mesi e c’è chi si chiede se sarà lo stesso anche per la sesta edizione del programma.

Al momento sulla questione circolano soltanto ipotesi e non sono giunte conferme da Mediaset o dal conduttore del reality show.

La quinta edizione era stata in assoluto la più lunga del programma e aveva visto trionfare Tommaso Zorzi. La duratura permanenza all’interno del reality show era stata alquanto difficoltosa per i concorrenti, che avevano dato segno di non sostenere più la reclusione all’interno del programma.