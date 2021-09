Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù: “È importante per me”

Nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 20 settembre con la terza puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié, meglio conosciuta come Lulù.

Ecco cosa è successo.

Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia di Manuel Bortuzzo. Giunto di fronte alla porta rossa, Bortuzzo ha affermato: “Sogno un mondo di pari opportunità per chiunque. Un mondo che abbia un punto di partenza uguale per tutti. Magari non cambierò io il mondo ma tutto questo credo sia un piccolo grande inizio, godetevi lo spettacolo. Sogno la normalità alla pari di tutti. Uscito da qui inizia una vita nuova, non vedo l’ora”.

Manuel Bortuzzo, la terza puntata del GF Vip

Tra i protagonisti più amati e seguiti della sesta edizione del reality, Manuel Bortuzzo è finito al centro dell’attenzione per via del suo rapporto con la principessa Lulù. Proprio di tale rapporto si è parlato, infatti, nel corso della terza puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Interpellato da Alfonso Signorini, quindi, Manuel Bortuzzo ha affermato: “Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l’affetto, ci siamo trovati molto su questo”. Al fianco di Bortuzzo vi sono Alex Belli e Aldo Montano, con quest’ultimo che ha affermato: “Grandi tenerezze, li vedo bene. Se sono contenti loro, siamo contenti tutti, sono ragazzi giovani”.

Manuel Bortuzzo, il rapporto con Lulù: le dichiarazioni

Alfonso Signorini, dal suo canto, ha aggiunto: “A me piace ogni volta che nasce un’amicizia, un affetto, e mi piace seguirla giorno dopo giorno, nella sua evoluzione o involuzione perché non sempre sono rose e fiori. Ci piacete anche come amicizia“.

In seguito il conduttore ha deciso di interpellare anche la principessa Lulù. Quest’ultima, soffermandosi sul rapporto con Manuel Bortuzzo, ha quindi affermato: “Anche se sembra strano perché è passata solo una settimana, ma per me lui è importante e mi fa sentire sicura. Sto bene”.