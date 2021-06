Manuel Zardetto, ex di Tommaso Zorzi, sembra poter essere uno dei concorrenti che parteciperanno alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip rappresenta, a tutti gli effetti, un vero e proprio work in progress e, con il trascorrere dei giorni e l’avvicinarsi dell’autunno, le indiscrezioni sui nomi che potrebbero animare la prossima stagione del reality show condotto da Alfonso Signorini si susseguono a ritmo serrato.

Tra i nomi più chiacchierati, tuttavia, figura soprattutto quello di Manuel Zardetto, ex fidanzato del neovincitore dell’ultimo GF Vip Tommaso Zorzi.

Grande Fratello Vip, Manuel Zardetto: l’ex di Tommaso Zorzi tra i concorrenti?

Uno dei personaggi più attesi in occasione della prossima edizione del Grande Fratello Vip sembra essere ManuelZardetto, vincitore del concorso Il Papà Più Bello d’Italia nonché ex fidanzato di Tommaso Zorzi.

Il nome di Manuel Zardetto potrebbe essere, ai più, totalmente sconosciuto ma l’uomo è, in realtà, particolarmente noto e attivo nella comunità LGBT+, soprattutto per il suo singolare ruolo di padre omosessuale.

Dalla nascita di sua figlia, infatti, il giovane papà lotta contro la discriminazione per difendere i suoi diritti e, a questo proposito, durante un’intervista, ha dichiarato: “In molti non accettano la mia condizione di padre omosessuale, ma sono determinato a difendere il mio diritto di avere una famiglia”.

Manuel Zardetto, 34 anni, è nato ad Asuncion, in Paraguay, dove ha vissuto i primi anni dell’infanzia fino al trasferimento in Italia, avvenuto dopo essere stato adottato.

Sin da allora, l’uomo ha sempre vissuto a Milano.

Il 34enne, oltre a essere un padre di una bimba di sei anni, lavora nel settore delle telecomunicazioni e possiede un cospicuo seguito sui social.

Grande Fratello Vip, Manuel Zardetto: la relazione con Tommaso Zorzi

In tempi recenti, tuttavia, la fama di Manuel Zardetto è aumentata soprattutto per la sua passata relazione con il neovincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi.

Il rapporto con Zorzi, prima che il giovane influencer milanese partecipasse al reality show, era stato descritto da Zardetto nel seguente modo: “La cosa che in assoluto mi è sempre piaciuta di Tommaso è la sua capacità di farmi ridere fino alle lacrime. Anche adesso, che siamo amici, con lui ho sempre un dialogo molto vivace e ironico, sa sempre come mettermi di buon umore. Un possibile ritorno di fiamma? Mah…non saprei, viviamo vicini di casa, le occasioni di incontrarci non mancheranno, ma mai dire mai”.

Dopo la conclusione dell’ultima edizione del GF Vip, poi, Manuel Zardetto ha commentato la vittoria di Tommaso Zorzi, ammettendo: “Avrei preferito vincesse Dayane, penso si sia messo davvero tanto in gioco e sarebbe stata una vittoria meno scontata… Tuttavia, è innegabile che Tommaso abbia dato tantissimo a questa edizione del reality: quindi, vittoria sicuramente meritata”.