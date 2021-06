Tommaso Zorzi parla di Francesco Oppini: la verità sul rapporto tra i due ex gieffini

Dopo i rumors sull'amicizia interrotta con Francesco Oppini, Tommaso Zorzi ha deciso di intervenire sull'argomento facendo alcune precisazioni

In questi giorni i fan di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono enormemente preoccupati circa la possibile fine dell’amicizia tra i due ex gieffini. Soprattutto su Twitter l’hashtag #tzvip è stato per molto tempo tra i più seguiti, nato come protesta verso il Grande Fratello Vip.

I fan si ritrovano proprio sul tale canale per commentare le vicende di Tommy, così si continua a discutere anche degli ex concorrenti “ammessi” nell’esclusivo club, tra i quali anche il figlio di Franco Oppini e Alba Parietti.

Tommaso Zorzi: la verità su Francesco Oppini

Ebbene, tra i tweet più recenti è comparsa la voce di una possibile crisi tra Zorzi e Oppini, arrivando addirittura a parlare di ferri corti e gelo totale.

Finalmente, tuttavia, il vincitore del reality di Canale 5 ha deciso di fare chiarezza con una diretta su Instagram, dove ha risposto alle molte domande dei fan. Tommaso ha dunque smentito di aver litigato con Francesco, precisando: “Mi scoccia dover stare qui a parlare di questa roba”.

“Non ho litigato con nessuno, non ho litigato con Francesco, mi scoccia dover stare qui a parlare di questa roba” Vediamo se smettono di rompere i coglioni. #tzvip — 𝑀 🍉 (@sottonaditz) June 23, 2021

Tale parole, riprese da più fan su Twitter, dovrebbero dunque aver rassicurato i tanti sostenitori dei due amici. Allo stesso tempo, a molti di loro manca vedere Tommaso Zorzi e Francesco Oppini insieme su Instagram o negli eventi mondani. Evidentemente entrambi non hanno avuto molto tempo da dedicarsi a vicenda, probabilmente per i rispettivi impegni di lavoro.