Incidente domestico per Alba Parietti: l’infortunio al piede a Ibiza

Alba Parietti è in vacanza a Ibiza con l’amica Paola Barale e purtroppo è rimasta vittima di uno spiacevole infortunio al piede.

Alba Parietti: l’infortunio

Con una velata ironia Alba Parietti ha mostrato il piede che è stata costretta a mettere in un secchiello del ghiaccio in seguito ad uno spiacevole infortunio da lei avuto a Ibiza.

“Spaccarsi il quinto dito del piede destro inciampando nel proprio giardino di Ibiza e mettere il piede nel secchiello del ghiaccio, fa molto “superficial cafone”. Ho raggiunto un obiettivo che finalmente è l’opposto di ciò per cui vengo sempre accusata, cioè essere sempre la solita radical chic”, ha scritto la showgirl in un post via social.

Alba Parietti: la vacanza a Ibiza

Alba Parietti ha deciso di concedersi una breve vacanza nella sua amata Ibiza in compagnia dell’amica Paola Barale.

Le due hanno incontrato lì anche gli amici Mahmood, Mario Balotelli, il fratello Enock Barwuah e Marcello Lippi e sui social non hanno mancato di incantare i fan con i loro scatti a dir poco bollenti.

Alba Parietti: le curve bollenti a Ibiza

Alba Parietti ha messo in mostra la sua silhoutte perfetta sotto il sole di Ibiza, e in tanti sui social hanno fatto i complimenti alla showgirl per il suo fisico invidiabile anche a 59 anni.

Sui social come sempre non sono mancati anche i detrattori a dare del filo da torcere alla showgirl e a Paola Barale: in tanti infatti le hanno criticate per aver messo in mostra le loro curve vertiginose sui social. Le due hanno preferito non replicare e non dare retta ai leoni da tastiera.

Le due sono buone amiche da moltissimi anni ed entrambe attualmente sarebbero single. In realtà tutte e due hanno sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata, e sui social non hanno mai rivelato apertamente le loro liaison sentimentali. In passato Paola Barale ha vissuto un’importante storia d’amore con Raz Degan, e inoltre è stata sposata con l’opinionista Gianni Sperti.

A proposito della sua vita privata invece Alba Parietti ha confessato: “Non ho bisogno di un compagno tanto per fare, la mia indipendenza vale più di ogni relazione, e mi fa tristezza chi cerca consolazione in toyboy e simili. Mai avuti, forse neanche loro mi vogliono. Poco male.”