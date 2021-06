Tommaso Zorzi e Stanzani non si nascondono più: il video girato a casa dell’influencer

Tommaso Zorzi è uscito allo scoperto con Tommaso Stanzani: sui social i due si sono mostrati insieme a casa dell'influencer.

Tommaso Zorzi non si nasconde più: sui social l’influencer si è mostrato per la prima volta in compagnia del ballerino Tommaso Stanzani, con cui è stato avvistato insieme per la prima volta circa un mese fa.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani insieme

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono una coppia? Al momento sulla questione non vi sono conferme, quel che è certo è che i due hanno deciso di non nascondersi più: i due si sono insieme nel salotto di casa del famoso influencer e opinionista dell’Isola dei Famosi. In particolare Zorzi ha ripreso il ballerino mentre si esibiva in una coreografia sulle note dell’ultimo singolo di Elettra Lamborghini.

Per il momento Zorzi e Stanzani non hanno confermato le indiscrezioni riguardanti la loro presunta liaison, ma sono in tanti a credere che i due stiano ufficialmente insieme.

Secondo i rumor in circolazione la storia tra l’influencer e il ballerino sarebbe tanto importante da aver spinto Tommaso Zorzi a presentare la sua nuova fiamma alla migliore amica Aurora Ramazzotti (i tre infatti sono stati avvistati insieme in un locale di Milano).

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: il post galeotto

Benché abbia deciso di tenere al momento top secret la natura del suo rapporto con Tommaso Stanzani, Tommaso Zorzi non ha nascosto il suo apprezzamento nei confronti del ballerino. Secondo indiscrezioni tra i due fu galeotto proprio un post dell’influencer, che tra i commenti alla pagina di Verissimo (a cui era stato ospite la settimana precedente) aveva scritto: “Mi invitate alle puntate sbagliate”. Non è chiaro se i due si conoscessero già da prima o se la loro presunta lovestory sia sbocciata in seguito al commento dell’influencer.

Tommaso Zorzi: la vita privata

Tommaso Zorzi si è sempre definito “sfortunato” in amore. Prima della presunta liaison con Stanzani l’influencer è stato legato per un lungo periodo a Marco Ferrero, meglio noto come Iconize. In seguito l’influencer è stato legato al designer milanese Armando Condemi. “Comunque io non posso continuare a essere single come la m… non si può, bisogna risolvere questa questione”, si era sfogato l’influencer nella casa del GF Vip, pochi mesi prima di uscire allo scoperto con Tommaso Stanzani. Nella casa del reality show Zorzi non aveva nascosto di provare qualcosa per l’amico Francesco Oppini, con cui poi è rimasto in buoni rapporti anche una volta terminato il programma.