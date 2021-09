Grande Fratello Vip: primi baci in piscina tra due concorrenti della Casa

Nella casa di Cinecittà è scoppiata la passione tra due vip: ecco di chi si tratta

La passione è scoppiata anche nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. A nove giorni dall’inizio del reality di Canale 5, pare che un nuovo amore sia sbocciato nel loft di Cinecittà. Due inquilini sarebbero infatti sempre più vicini, tanto da non aver resistito a scambiarsi delle coccole in piscina.

Ma di chi stiamo parlando nello specifico?

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie sempre più vicini

Ad essere sempre più intimi sono dunque il nuotatore Manuel Bortuzzo e la princess Lulù Selassie. Nelle immagini girate nella Casa, due gieffini si sono lasciati andare ad abbracci romantici e dolci baci, facendo così sognare il web. Per il momento si è trattato ovviamente di coccole del tutto pudiche, ma i due appaiono sempre più affiatati e non si escludono sviluppi futuri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GFVIP6👁 (@grandefratellovip6sondaggi)

Immediati sono stati chiaramente i commenti dei fan sui social, che hanno definito la coppia bellissima e hanno manifestato la contentezza di vedere il sorriso sereno di Manuel Bortuzzo. Qualcuno ha tuttavia avanzato qualche dubbio, sperando che la principessa etiope sia onesta.

Una nuova coppia è dunque nata al Gf? Non resta che attendere le prossime ore per capire come si evolverà la questione.