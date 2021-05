Grande Fratello Vip: un’ex allieva di Amici come possibile nuova inquilina

Voci di corridoio svelano la possibile candidatura di un'ex allieva di Amici al Grande Fratello Vip 6: tutte le novità

I preparativi per la sesta edizione del Grande Fratello Vip sono già attivi, tanto che hanno già preso a circolare in rete i primi nomi relativi ai possibili nuovi concorrenti. L’ultimo di essi in ordine cronologico corrisponde niente meno che a quello di un’ex allieva di Amici, che avrebbe attirato l’attenzione di Alfonso Signorini.



A incuriosire il conduttore del reality show di Canale 5 sarebbe dunque stata la bella Martina Miliddi, recentemente salita alla ribalta del gossip per via della sua presunta storia con Aka7even nonché dell’ipotetica cotta di Stefano De Martino per lei.

Inoltre a incuriosire molti telespettatori è stato anche il dramma famigliare della giovane: in seguito alla morte del padre, Martina e sua madre non si parlano infatti più da tanti anni.

Non resta dunque che attendere novità sul popolare programma targato Mediaset per capire se all’artista sarda sarà regalata quest’ulteriore notevole opportunità televisiva.