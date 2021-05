Stefano De Martino vittima di un atto vandalico dopo Amici Serale: lo sfogo

Stefano De Martino si è sfogato via social dopo aver subito un atto vandalico ai danni della sua auto.

Stefano De Martino si è sfogato via social dopo aver trovato lo specchietto della sua auto rotto a causa dei festeggiamenti che si sono svolti a Milano a seguito della vittoria dell’Inter.

Stefano De Martino: lo sfogo

La vittoria dello scudetto da parte dell’Inter ha causato festeggiamenti incontrollati a Milano dove, nonostante le restrizioni imposte per l’emergenza Coronavirus, molta gente si è riversata in strada provocando danni alle auto e agli edifici.

Tra i malcapitati che si sono trovati a dover fare i conti con un atto vandalico vi è persino il popolare ballerino Stefano De Martino, che una volta lasciati gli studi di Amici Serale ha trovato lo specchietto della sua auto completamente rotto. “Evidentemente il mio specchietto intralciava i festeggiamenti”, si è sfogato sarcastico il ballerino via social. A causa della vittoria dello scudetto da parte dell’Inter (dopo 11 anni dall’ultima vittoria del titolo) una grossa quantità di persone si è riversata in strada senza rispettare le dovute misure di sicurezza senza rispettare le norma attualmente in vigore per l’emergenza Covid: a Milano è stata presa d’assalto anche la statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo.





Stefano De Martino: la vita privata

Stefano De Martino ha confessato di essere single e dopo la sua seconda, discussa rottura con Belen Rodriguez (oggi felicemente legata ad Antonino Spinalbese) il ballerino ha cercato di mantenere la sua vita privata sotto il massimo riserbo. Una volta archiviata la liaison con la showgirl il ballerino ha cercato un nuovo appartamento a Milano non troppo distante per poter vedere il più possibile suo figlio Santiago.

Stefano De Martino e Belen: l’addio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno svelato perché avrebbero deciso di dirsi addio (per la seconda volta) durante l’emergenza Coronvirus. I due sembrano essere più felici ed uniti che mai, e in tanti hanno creduto che la coppia fosse in procinto di regalare a Santiago un fratellino o una sorellina. Dopo la rottura Belen si è legata ad Antonino Spinalbese, e oggi i due aspettano una figlia, Luna Marie, attesa per la fine di giugno. Belen ha affermato di aver sofferto molto per la sua rottura sentimentale dal ballerino, padre del suo primo figlio, Santiago. I due sveleranno mai ulteriori dettagli sulla vicenda?