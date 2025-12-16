Dopo un periodo di tempo stabile e temperature miti, il maltempo sta per tornare sull'Italia: ecco le previsioni per il fine settimana.

Dopo un periodo di tempo stabile e temperature miti un pò su tutta la penisola, il maltempo sta per piombare nuovamente sull’Italia, con piogge, temporali, grandine e anche bombe d’acqua. Ecco le previsioni meteo per il weekend del 20 e 21 dicembre 2025.

Previsioni meteo: arriva il maltempo sull’Italia?

Su gran parte dell’Italia è stato decisamente un inizio dicembre caratterizzato da bel tempo e temperature al di sopra della media stagionale ma, come spesso accade, tutto sta per cambiare drasticamente.

Nei prossimi giorni infatti cominceranno ad abbassarsi le temperature e il cielo comincerà a scurirsi per dare spazio a una nuova ondata di maltempo, a partire dal weekend. Ma andiamo dunque a vedere ora insieme le previsioni per il fine settimana prenatalizio.

Meteo, torna il maltempo: le previsioni per il weekend, tra grandine, temporali e bombe d’acqua

Come abbiamo appena visto, il meteo sta per cambiare sull’Italia per dare spazio al maltempo. Vediamo ora insieme le previsioni per il weekend del 20 e 21 dicembre 2025. Innanzitutto diciamo che un vortice freddo sta per colpire l’Europa, che darà il via non solo a un abbassamento delle temperatura ma anche a perturbazioni atlantiche. Nella giornata di sabato cominceremo ad avere un netto peggioramento del tempo al Sud, con Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia sotto la morsa del maltempo, con piogge anche di forte intensità. Domenica invece l’instabilità si diffonderà anche al Nord-Ovest, con possibili nevicate sulla Alpi Occidentali. Insomma, l’inverno sta arrivando.