Armando Izzo ha condiviso sui social un momento di grande dolore vissuto insieme alla compagna Raffaella Fico, chiedendo rispetto e riservatezza mentre affrontano questa difficile prova della loro vita.

Raffaella Fico aveva annunciato con gioia la sua seconda gravidanza insieme ad Armando Izzo

La showgirl aveva reso pubblica la sua dolce attesa nel salotto di Verissimo, raccontando con entusiasmo di aspettare il suo secondo figlio insieme al compagno, il calciatore del Monza Armando Izzo.

Lei, già mamma di Pia, aveva descritto questa nuova gravidanza come un’esperienza vissuta con sorpresa e felicità, spiegando “per me è come se fosse tutto nuovo”.

Pochi giorni dopo l’annuncio televisivo, la coppia aveva anche rivelato il sesso del bambino con un evento gender reveal: la nuvola di fumo blu e il coro di “It’s a boy” sui social aveva confermato che si trattava di un maschietto atteso con gioia da amici, familiari e fan.

Grave lutto per Raffaella Fico e Armando Izzo: il doloroso annuncio sui social

Un tragico momento di grande sofferenza ha segnato la vita di Armando Izzo e della sua compagna Raffaella Fico. La coppia ha dovuto affrontare la perdita del loro bambino, che era al quinto mese di gravidanza.

A rendere nota la devastante notizia è stato lo stesso Izzo, che ha condiviso il suo dolore tramite un messaggio nelle storie di Instagram, esprimendo parole intrise di dolore.

“Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”.

Nella stessa comunicazione, Izzo ha sottolineato l’importanza del silenzio e della sensibilità nei confronti della loro sofferenza:

“In questo momento di immenso dolore – ha scritto ancora Izzo – chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie”.

Nessun altro dettaglio è stato fornito, a conferma della volontà di tutelare la propria intimità e affrontare il lutto in modo discreto.