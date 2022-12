Gravidanza sparkling per Sophie Codegoni: quanto costa il piumino di cristalli?

Sophie Codegoni non rinuncia al glamour neppure in gravidanza: lo dimostra il nuovo piumino sparkling sfoggiato dall’ex gieffina.

Gravidanza sparkling per la modella ed ex gieffina Sophie Codegoni: quanto costa il piumino di cristalli super scintillante che l’influencer ha acquistato?

Gravidanza sparkling per Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio. In questo modo, l’ex gieffina e il fidanzato Alessandro Basciano hanno cominciato a realizzare il progetto – più volte annunciato – di allargare la loro famiglia. Dopo la proposta di matrimonio sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, quindi, è arrivata la notizia del bebè in arrivo.

Mentre la coppia si prepara ad accogliere il loro primogenito, la modella 22enne ha già dimostrato che la gravidanza non le impedirà di continuare a essere un’icona di stile.

Se la prima foto per mostrare il pancino ritrae la Codegoni in abbigliamento casual con pantaloni larghi e crop top, infatti, la futura mamma ha sfoggiato un look sfavillante durante una sessione di shopping.

Quanto costa il piumino di cristalli?

Girando tra i negozi, l’ex gieffina ha acquistato un piumino che ha immediatamente catturato la sua attenzione. La moda per l’autunno 2022 è dominata dai dettagli sparkling realizzati ricorrendo a paillets, cristalli e glitter.

Per quanto riguarda il piumino di cristalli acquistato da Sophie Codegoni, si tratta di un capo d’abbigliamento Krisjoy, brand Made in Italy crato nel 2017 da Maurizio Purificato e Marzia Bellotti. Per quanto riguarda il marchio di streetstyle ibrido di lusso, il piumino è un must have della nuova collezione ed è disponibile in svariati colori e forme oversize. Il modello scelto dalla 22enne è bianco ghiaccio ed è tempestato di cristalli. Il costo del capo è pari a 3.250 euro.