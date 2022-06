Gravissimo incidente a Vercelli: bilancio di tre morti e due feriti gravi

Un drammatico incidente stradale si è consumato sulla provinciale 230 a Vercelli, alle prime luci dell'alba del 5 giugno 2022: tre morti e due feriti.

Tragedia a Vercelli, è qui che alle prime luci dell’alba di domenica 5 giugno 2022, si è consumato un terribile incidente stradale che ha causato la morte di tre giovani e il ferimento di altre due persone: ecco tutti i dettagli su quanto accaduto.

Vercelli, incidente stradale sulla Provinciale 230: tre morti e due feriti

Erano da poco trascorse le ore 5:00 di domenica 5 giugno 2022, quando a Vercelli e più precisamente sulla Provinciale 230, nelle vicinanze del centro abitato di Busonengo, si è consumato un drammatico incidente stradale, che ha visto il coinvolgimento di due autovetture.

Nel violentissimo scontro tra le due auto, che secondo le prime indiscrezioni pare sia stato frontale, tre giovani hanno perso la vita e altre due persone sono rimaste gravemente ferite.

H2: Incidente a Vercelli: le prime informazioni in merito alla dinamica del sinistro

Stando a quanto emerge dalle prime informazioni trapelate in merito all’incidente che si è consumato domenica 5 giugno 2022 a Vercelli, sembrerebbe che i due mezzi coinvolti si siano scontrati frontalmente e per cause ancora tutte da accertare.

In seguito al violento scontro, le due auto sono finite fuori strada. Sulla vicenda indagano adesso i militari di Vercelli, Arborio, Santhià e Casanova Elvo.

H2: L’intervento dei soccorritori e dei Vigili del fuoco sul luogo dell’incidente

Tempestivo è stato sul luogo dell’incidente l’intervento dei soccorritori del 118 e dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Santhià, che hanno estratto le persone che si trovavano a bordo delle due auto dalle lamiere.

Purtroppo gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso di tre degli occupanti dei due veicoli, tutti d’età compresa tra i 20 e i 22 anni.

Infine è stato disposto il trasferimento in ospedale per altre due persone, che sono rimaste gravemente ferite.