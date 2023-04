Grazie Roma, Berardi non è più il CEO giallorosso

Perché la Roma non vuole più Berardi come CEO e a chi andrà la delega per il nuovo stadio

Nulla a che vedere con gli ultimi sviluppi del fascicolo sulle plusvalenze ma un dato neutro per cui per la Roma Pietro Berardi non è più il CEO giallorosso. I meda fanno sapere in queste ore che dopo due anni il rapporto con la società iniziato ad ottobre 2021 finisce con una nota. Ma cosa è successo?

Roma, Berardi non è più il CEO

Nulla di più di quello che recita uno scarno storico di quanto accaduto nel pomeriggio di oggi: dopo 2 anni alla guida della Roma la società giallorossa della Capitale ha annunciato la fine del proprio rapporto con Pietro Berardi. Berardi che era stato CEO del club dall’ottobre del 2021. Ad annunciare l’addio è stata proprio la Roma con uno stringato comunicato ufficiale: “L’ASRoma informa che gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare, con effetto immediato, ogni rapporto tra Pietro Berardi, il Club e le società appartenenti al Gruppo”.

La puntualizzazione di Trigoria

Poi la chiosa di prammatica: “La Società augura a Pietro il meglio per i suoi futuri incarichi“. Ansa riporta che da Trigoria hanno chiarito come non ci sia “alcuna correlazione con l’apertura delle recenti indagini della Procura di Roma sulle plusvalenze”. Quindi si tratterebbe di una decisione di interrompere il contratto maturata negli ultimi mesi” dopo che sono emerse visioni diverse con i Friedkin”. L’agenzia conclude spiegando poi che la delega sul nuovo stadio di Roma verrà presa in carico dal nuovo amministratore delegato. E chi sarà? Sul nome “la proprietà è già al lavoro”.