Totti e Noemi Bocchi a Trigoria insieme per la partita del figlio Cristian

Francesco Totti e Noemi Bocchi pizzicati ancora una volta alla luce del sole: i due avvistati a Trigoria per assistere alla partita di Cristian

Dopo il primo Red Carpet insieme e l’avventura a Dubai, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scoperto di star bene sotto i riflettori.

La coppia nelle scorse ore è stata pizzicata a Trigoria, sugli spalti del centro sportivo Fulvio Bernardini per assistere alla partita del primogenito del Capitano.

In tribuna per il figlio

Sempre più uniti, Francesco Totti e Noemi continuano a mostrarsi in pubblico e questa volta anche per questioni più intime. Il Pupone e la sua nuova fiamma nelle scorse ore sono apparsi a Trigoria, sulle tribune del campo Agostino Bartolomei dove è sceso in campo con la Roma Under 18 il figlio dell’ex giallorosso e di Ilary Blasi, Cristian, che ha vinto 3-2 contro il Cesena.

E ora ogni situazione, per Francesco e Noemi pare quella giusta per non nascondersi più.

La visita in incognito

Un grande ex campione ma anche un uomo di spettacolo, Totti sapeva bene prima di prendere posto a Trigoria che difficilmente sarebbe sfuggito all’occhio attento dei paparazzi. Il Pupone nonostante questo ha provato a nascondersi dietro un massiccio giubbotto con tanto di cappuccio nero, ma il travestimento non è stato sufficiente per sfuggire agli obiettivi.

Non c’è due senza tre

Totti e la Bocchi ormai ci hanno preso gusto. Così, dopo aver sfilato sul red carpet dei Globe Soccer Award, la coppia si è concessa una mini vacanza a Dubai. Ultima in ordine cronologico la tappa a Trigoria, quella che per il Capitano è stata casa per oltre vent’anni.

