Nell’ultimo decreto varato dal Governo è stato stabilito che il Green pass sarà necessario per accedere a diversi negozi. In alcuni di questi basterà il Green pass base, ovvero quello che si ottiene con il risultato negativo di un tampone.

Green pass, in quali negozi sarà obbligatorio e a partire da quando?

Il decreto entrato in vigore il 7 gennaio 2022 ha varato nuove regole per l’accesso ad alcuni negozi, come è stato in precedenza per la ristorazione. Tutti i lavoratori sono già obbligati ad avere il Green pass base, ma con il nuovo provvedimento la stessa disposizione è stata allargata anche ai clienti. A partire da domani, giovedì 20 gennaio, il certificato verde sarà necessario per accedere a parrucchieri, barbieri e centri estetici, per cui basterà quello base.

A partire dal 1° febbraio, invece, la stessa sorte toccherà a quasi tutti gli altri negozi, compresi i tabacchini, librerie e negozi di cosmetica.

Green pass, in quali negozi non servirà

La certificazione verde non sarà necessaria per acquistare generi alimentari, sia nei supermercati che nei negozi al dettaglio. Nell’elenco ci sono i negozi che vendono surgelati, le pescherie, le bevande, i rappresentanti di ittica. L’accesso sarà libero anche nei mercati rionali.

Il Green pass non servirà per comprare medicinali e prodotti per la cura del corpo, così come per le farmacie e parafarmacie, o i negozi che vendono prodotti igienico sanitari. Niente certificazione neanche nei negozi che vendono generi alimentari e per la cura degli animali.

Green pass, le novità

Ci sono alcune piccole novità nel provvedimento. L’ingresso sarà libero nei negozi di ottica e per le edicole, ma solo all’aperto.

Sarà, invece, necessario per negozi che vendono giornali, librerie e tabacchini. Niente Green pass dai benzinai o nei negozi di legna e pellet o liquidi per l’alimentazione delle stufe.