Green pass, oggi il Consiglio dei Ministri: verso una dose per ristoranti e due per luoghi affollati

Avrà luogo oggi il Consiglio dei Ministri chiamato a decidere su green pass, parametri e stato di emergenza: le ipotesi in campo.

E’ atteso nelle prossime ore il Consiglio dei Ministri che dovrà esaminare il nuovo decreto che dovrebbe entrare in vigore il 26 luglio: tanti ancora i nodi da sciogliere, in primis in relazione all’utilizzo esteso del green pass.

Green pass: oggi il Consiglio dei Ministri

La linea che sembra prevalente all’interno dell’esecutivo è quella di un doppio binario per il ricorso alla certificazione verde: per accedere a bar e ristoranti al chiuso potrebbe essere necessaria solo una dose di vaccino mentre per entrare in luoghi a maggior rischio assembramento potrebbero volercene due.

Il centrodestra continua però ad essere contrario ad estenderne l’utilizzo anche a bar e ristoranti mentre il ministro della Salute Roberto Speranza e con lui il centrosinistra insiste per una stretta che possa prevenire una nuova impennata dei contagi.

Anche i governatori delle Regioni premono affinché il green pass resti limitato ai contesti che prevedono assembramento e difficoltà di mantenere il distanziamento.

La loro proposta è infatti quella di utilizzare il certificato per far ripartire in sicurezza le attività ancora oggi limitate come i grandi eventi sportivi, concerti e discoteche:

Green pass, oggi il Consiglio dei Ministri: si cerca compromesso

Il governo sarà dunque chiamato a trovare un compromesso per varare il decreto entro questa settimana.

Potrebbe per esempio limitare la stretta alle zone colorate (quindi non a quella bianca) e lasciare ancora un po’ di tempo perché tutti possano vaccinarsi. Per quanto riguarda i trasporti, si è deciso di rimandare la discussione e nel provvedimento si parlerà solo di rendere obbligatoria da subito la certificazione per treni a lunga percorrenza, navi e aerei.