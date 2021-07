Green Pass, precisazione del Ministero della Salute: “Servirà per far visita ai parenti in ospedale”

Il Ministero della Salute ha fatto una precisazione importante sul Green Pass, svelando che servirà anche per far visita ai parenti in ospedale.

Il Ministero della Salute ha fatto una precisazione importante sul Green Pass, svelando che servirà anche per far visita ai parenti in ospedale e accedere anche al pronto soccorso. Lo prevede l’articolo 4, lettera b del decreto.

Green Pass: la precisione del ministero della Salute

Il Green Pass consentirà alle persone di avere accesso alle sale d’attesa dei pronto soccorso e ai reparti ospedalieri per far visita ai propri parenti. Lo prevede l’articolo 4, letter b del decreto appena varato dal Governo. Nel decreto si legge che “è previsto per i parenti dei pazienti l’accesso alle sale d’attesa dei pronto soccorso e ai reparti ospedalieri“. Si tratta di un’ulteriore precisazione fatta da alcune fonti del Ministero della Salute, dopo l’appello di Italia Viva per consentire l’accesso in ospedale.

Un chiarimento che arriva a pochi giorni dall’approvazione dell’obbligo di Green Pass per determinate attività.

Green Pass: lo sciopero della fame di Mirko Damasco

Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva, e Annamaria Parente, presidente della Commissione Sanità a Palazzo Madama, avevano annunciato l’intenzione di scrivere una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza. I senatori avevano spiegato di essere “al fianco del presidente di Salvagente Italia, Mirko Damasco, che da giorni è in sciopero della fame per consentire ai familiari di fare visita ai pazienti in ospedale“.

Una decisione drastica, quella di Mirko Damasco, per cercare di sostenere tutte le persone che che vogliono far visita ai loro parenti negli ospedali.

Green Pass: l’appello di Italia Viva

I senatori di Italia Viva avevano lanciato un appello al ministro della Salute per rivedere immediatamente le regole degli accessi nei reparti ospedalieri, anche attraverso il Green Pass, in modo da interrompere una modalità che non fa altro che aumentare le difficoltà e le sofferenze delle persone in ospedale e dei loro parenti.

Il Ministero della Salute ha voluto chiarire e precisare che l’accesso con Green Pass è già previsto dal decreto, per cui in possesso del certificato verde, tutti possono far visita ai propri parenti nei reparti ospedalieri o accedere al pronto soccorso per accompagnarli. Questa è stata la risposta all’appello di Italia Viva, che ha sempre chiesto a gran voce di cambiare le modalità di accesso negli reparti ospedalieri per le visite.