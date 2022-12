Greta Menchi aggredita da un cane: le foto sconvolgono i fan

Greta Menchi è stata aggredita da un cane per strada ed è finita in ospedale.

La famosa youtuber, tramite il suo profilo Instagram, ha mostrato il suo volto sfigurato e ha spiegato di essere in attesa della visita del chirurgo.

Con una serie di Instagram Stories, Greta Menchi ha raccontato di essere stata aggredita da un cane. La youtuber è apparsa con il volto sfigurato. Labbra enormi e gonfie con una garza sporca di sangue e cerotti intorno al naso.

“Il multiverso è un concetto di cui conosciamo davvero poco“, ha scritto a didascalia della prima foto.

Greta, direttamente dall’ospedale, ha raccontato:

“Ieri sera mi ha morso un cane, non vi so dire che razza di cane fosse sappiate solo che ha dei denti che sono dei bisturi. In un secondo mi ha tagliato tutto qua. Sono corsa al pronto soccorso perchè non riuscivo a capire neanche il danno, solo che sentivo con la lingua che dietro era tutto aperto. E niente, mi hanno suturato dentro, perchè di solito per le cose di animali per il rischio di infezioni non si mettono i punti però a me li hanno messi dentro e stamattina mi hanno rimandato al Sant’Eugenio per parlare con un chirurgo plastico per capire qui perchè qua è tutto aperto e ora vediamo un attimo che mi dicono, vabbè un film la mia vita”.