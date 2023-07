Greta Thunberg non molla la sua battaglia per l’ambienta e insieme ai suoi attivisti si è recata a Strasburgo, presso la sede dell’Europarlamento, per far sentire la sua voce e presenziare in Aula durante il voto per la Nature Restoration Law.

Greta Thunberg fuori dall’Aula dell’Eurocamera: “La lotta per la natura prosegue”

La legge sulla natura ha avuto l’ok del Parlamento Europeo, sebbene il testo approvato sia quello con gli emendamenti proposti dalla Commissione Europea, con 336 voti favorevoli, 300 voti contrari e 13 astenuti.

Greta Thunberg, uscendo dall’Aula, ha commentato:

La nostra battaglia continua, senza natura non c’è futuro.

L’attivista ambientale ha poi aggiunto:

E’ scandaloso che si debba lottare per le briciole, questi problemi non dovrebbero neanche esistere.

Insieme a Greta, a Strasburgo, erano presenti numerosi attivisti e manifestanti che hanno parlato con la stampa estera mentre la loro leader assisteva ai lavori in Aula.

Cos’è la Nature Restoration Law

La Nature Restoration Law, o legge sulla natura, fa parte del pacchetto Clima voluto dalla Commissione Europea. Uno dei punti principali di questa legge, come si legge su SkyTg24, è quello di istituire obiettivi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri per il ripristino degli ecosistemi.

Andando nello specifico, il già citato giornale ha anche riportato che l’obiettivo sarebbe quello di ripristinare entro il 2030 almeno il 20% delle superfici terrestri e marine dell’Unione e il 15% dei fiumi nella loro lunghezza.

Tra gli obiettivi a lungo termine vi è invece quello di recuperare, entro il 2050, tutti gli ecosistemi che necessitano di azioni di ripristino.