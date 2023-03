Guantanamo, liberato ingegnere sospettato dell'11 settembre

Ingegnere detenuto per 20 anni a Guantanamo per affiliazione terroristica legata all'11 settembre, ma ora è stato rilasciato.

Ghassan Al Sharbi è stato rilasciato dopo 20 anni di prigionia a Guantanamo: era sospettato di avere legami con il disastro dell’11 settembre.

Ghassan Al Sharbi rilasciato dopo 20 anni a Guantanamo

Dopo oltre 20 anni di prigionia a Guantanamo, gli Stati Uniti hanno rilasciato un ingegnere saudita arrestato in Pakistan nel marzo del 2002 per i suoi legami con la cellula terroristica di Al Qaida. Gli studi in aeronautica e i corsi di volo tenuti assieme ad alcuni degli attentatori dell’11 settembre avevano attirato su di lui l’attenzione dell’FBI e della CIA.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato che l’uomo è stato restituito all’Arabia Saudita, poiché la sua detenzione: «non era più necessaria per proteggersi da una continua minaccia significativa alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti Stati».

L’arresto e le accuse

Gli Stati Uniti hanno affermato che Al Sharbi era fuggito in Pakistan dopo gli attacchi dell’11 settembre. È stato poi arrestato l’anno successivo, presumibilmente torturato in custodia e inviato al campo di prigionia di Guantanamo.

Le accuse nei confronti dell’ingegnere in merito alla partecipazione agli attentati erano state ritirate già nel 2008 e formalmente non è mai stato accusato di terrorismo o di altri crimini specifici. Tuttavia, non è mai stato approvato il suo rilascio e gli Stati Uniti hanno continuato a ritenerlo una minaccia fino ad oggi.

Più di 15 anni dopo, il Pentagono ha stabilito che l’ingegnere poteva essere rilasciato. Nel frattempo, a Guantanamo sono ancora detenute 31 perone.