Guendalina Tavassi: ecco la dieta del compagno Federico Perna, ma non tutto è come sembra.

Da qualche tempo, Guendalina Tavassi ha ritrovato il sorriso accanto a Federico Perna. E’ insieme a lui che, via social, ha svelato ai fan la strana dieta che segue il compagno. Che cosa mangia “Cuore”?

Guendalina Tavassi: la dieta del compagno Federico Perna

Dopo la fine del turbolento rapporto con il padre di due dei suoi tre figli, Guendalina Tavassi è tornata a sorridere accanto a Federico Perna. I due si mostrano spesso sui social insieme e regalano siparietti che divertono i fan. Nelle ultime ore, la coppia ha svelato la strana dieta che segue “Cuore”.

Che cosa mangia Federico Perna?

Federico sta seguendo la dieta del melone. A svelarlo è proprio Guendalina, con la classica frase “Visto che me lo chiedete in molti“. Perna, ovviamente, è al suo fianco e ha contribuito al siparietto. Il regime alimentare è molto semplice: il compagno della Tavassi può mangiare tutto tranne il melone.

La dieta del compagno di Guendalina è solo una gag

E’ bene sottolineare che la dieta di Perna non è reale. Si tratta solo di una gag che Guendalina e il compagno hanno voluto regalare ai fan. Molto probabilmente, il filmato mira a prendere in giro le influencer che quotidianamente dispensano consigli infondati su diete e stili alimentari da seguire per restare in forma.