Guendalina Tavassi e Federico Perna, le confessioni osé: "Lei è insaziabile"

Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna sono stati ospiti insieme a Le Iene e hanno svelato alcuni retroscena bollenti sulla loro vita privata.

Guendalina Tavassi: i retroscena bollenti

Guednalina Tavassi sembra aver trovato la felicità accanto a Federico Perna e a Le Iene, insieme al suo fidanzato, ha svelato alcuni retroscena bollenti sulla loro vita sotto le lenzuola. Tanto per cominciare l’ex naufraga ha svelato che lei e il fidanzato farebbero l’amore anche 4 volte al giorno e Perna le ha fatto eco affermando che “lei sarebbe insaziabile”.

“Lei è insaziabile a letto. Abbiamo circa 28 rapporti a settimana e il posto più strano in cui lo abbiamo fatto è stato in treno. Solo una volta non è andata come sarebbe dovuto, ma quel giorno avevo la febbre molto alta”, ha confessato Perna.

Guendalina ha anche svelato che il suo fidanzato sarebbe geloso di alcune delle foto da lei condivise via social e in particolare di quelle dei suoi piedi.“Si ingelosisce se metto le storie a piedi nudi. Il cu*o di fuori sì, ma il piede fuori dalla scarpa no”.

I due stanno insieme da quasi due anni e in tanti si chiedono se presto annunceranno il loro matrimonio. Accanto a Perna Guendalina Tavassi sembra aver definitivamente archiviato la sua storia con Umberto d’Aponte.