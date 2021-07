Guendalina Tavassi si separa dal marito, l’ex suocera: “Sono felice che si siano lasciati”

L'ex suocera di Guendalina Tavassi ha commentato - con un post velenoso - la fine del matrimonio tra suo figlio e l'opinionista tv.

Dopo lo scandalo dei filmati intimi rubati Guendalina Tavassi ha annunciato la fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte, padre dei suoi due figli.

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte: il divorzio

Poche settimane fa Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte hanno confermato di voler mettere fine al loro matrimonio, durato ben 8 anni.

I due sono genitori di due bambini, Chloe e Salvatore, e finora hanno preferito non rivelare pubblicamente i motivi che li hanno portati a dirsi addio. Sui social non ha però mancato di generare un putiferio un messaggio che la madre di Umberto D’Aponte ha scritto in merito alla separazione tra i due. In risposta a un utente che si era detto dispiaciuto per la fine dell’unione, la donna avrebbe infatti scritto: “Non sa quanto sono felice io che si siano lasciati”.

Al momento sulla questione Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte hanno preferito non rompere il silenzio e secondo indiscrezioni i due starebbero mantenendo buoni rapporti per il bene dei loro figli.

Guendalina Tavassi: i video intimi rubati

Alcuni mesi fa Guendalina Tavassi è finita nell’occhio del ciclone per alcuni video intimi che le sarebbero stati rubati. In molti si sono chiesti se lo scandalo che ne era derivato possa in qualche modo aver contribuito al suo allontanamento dal marito Umberto, ma sulla questione al momento tutto tace.

Guendalina Tavassi stessa aveva denunciato l’episodio attraverso i social, dove si era sfogata affermando: “Hanno rovinato la mia famiglia. Ho risposto ad alcune mail che sicuramente hanno invitato questi hacker e sono riusciti ad entrare nel mio ICloud prendendo dei video privati, che avevo mandato a mio marito, e sono finiti in Rete. Chiedo a chiunque di cancellarli, state rovinando la mia vita”. La vicenda ovviamente era stata prontamente denunciata da Guendalina Tavassi alla polizia Postale: “La Postale ha in mano tutto.

Adesso chiunque scherza con questa faccenda pagherà le conseguenze, il revenge porn è un reato. Si va in galera”, aveva affermato.

Guendalina Tavassi: chi è

Classe 1986 ed ex concorrente del Grande Fratello 11, Guendalina Tavassi si è fatta conoscere come opinionista e personaggio tv. Nel 2013 ha sposato Umberto D’Aponte, padre dei suoi due figli più piccoli. Precedentemente Guendalina Tavassi è stata legata a Remo Nicolini, con cui ancora giovanissima è diventata mamma della sua prima figlia, Gaia.