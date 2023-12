Nuova avventura per Guendalina Tavassi. L’ex gieffina si è mostrata sui social vestita da suora. A quanto pare, è stata scelta per interpretare Suor Gertrude in una nuova serie tv. Di cosa si tratta?

Guendalina Tavassi vestita da suora: in ballo c’è una serie tv

Da quando Barbara D’Urso è stata fatta fuori da Mediaset, tanti personaggi non sono più apparsi in tv. Tra questi c’è Guendalina Tavassi, che nelle ultime ore ha fatto un annuncio molto importante ai fan. L’ex gieffina si è mostrata sui social vestita da suora. Il motivo? Reciterà in una serie tv nei panni di Suor Gertrude.

Guendalina Tavassi protagonista di una serie tv

A didascalia di una serie di immagini che la ritraggono con l’abito da suora, la Tavassi ha scritto:

“Guendalina, tu sarai Suor Maria Gertrude! Io???? Dai è uno scherzo??”.

L’ex gieffina non ha aggiunto altri dettagli, ma i fan non vedono l’ora di vederla all’opera. In effetti, immaginare Guendalina nei panni di una suora è assurdo.

Guendalina Tavassi vestita da suora: la reazione dei fan

In attesa di scoprire qualche dettaglio in più sulla serie tv che vedrà Guendalina nei panni di una suora, amici e fan si sono lasciati andare a commenti esilaranti. Il primo non poteva che essere quello del compagno Federico Perna: “Oddio suor Cuore, è una delle tantissime versioni del mio Cuore che più amo in assoluto, sei tutto per me, Ti amo da morire… ah dimenticavo, penso che al mondo suora o non suora non esiste niente di più bello di te! Prega per me!“. Tra le reazioni dei seguaci si legge: “Tutto puoi fare con quelle labbra, ma la SUORA no, ti prego“, oppure “No vabbè… il trash non ha limiti, però, pazzesca“, o ancora “Mi fai sempre volare“.