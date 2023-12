Il presidente di Israele Isaac Herzog ha annunciato pubblicamente che il Paese è pronto a dare il via a una nuova pausa umanitaria con Hamas in modo tale dal liberare gli ostaggi ancora in potere dei miliziani.

Guerra, Herzog: “Israele pronto a nuova pausa umanitaria per gli ostaggi”

“Israele è pronto per un’altra pausa umanitaria e per altri aiuti in modo da rendere possibile il rilascio degli ostaggi”. È quanto asserito dal presidente israeliano Herzog durante una riunione alla quale hanno partecipato gli ambasciatori stranieri.

Il politico dello Stato ebraico, durante l’incontro, ha anche rimarcato che “la responsabilità ricade ora interamente su Sinwar e sulla leadership di Hamas“.

Tajani su Herzog: “Messaggio positivo che auspicavamo”

La posizione di Israele annunciata da Herzog nelle ultime ore è stata accolta in modo estremamente favorevole dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani.

“Abbiamo accolto molto positivamente le parole del presidente Herzog che annuncia la disponibilità di Israele a un’interruzione delle attività militari per favorire una soluzione sia per quanto riguarda gli ostaggi sia per gli aiuti umanitari. È un messaggio molto positivo che arriva da Israele così come avevamo tutti quanti auspicato”, ha dichiarato Tajani durante una conferenza stampa organizzata insieme al suo omologo britannico David Cameron al termine della Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina.