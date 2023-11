Proseguono i continui attacchi di Israele a Gaza City, dove questa notte anche la casa di uno dei capi di Hamas è stata colpita. A farlo sapere, è stato uno dei portavoci militari dell’Idf.

Gaza, colpita la casa di un capo di Hamas: la comunicazione

“La casa era usata come infrastruttura del terrore e spesso ha ospitato riunioni dei leader di Hamas per dirigere atti terroristici contro civili e militari israeliani” – comunica l’esercito israeliano in una nota, facendo sapere di aver colpito nella notte un importante obiettivo militare sito nella Striscia. L’edificio in questione, secondo quanto si apprende, appartiene a Ismail Haniyeh, capo dell’Ufficio politico di Hamas.

Gaza, colpita la casa di un capo di Hamas: la guerra

L’esercito dello Stato ebraico, inoltre, ha fatto sapere che durante la presa del campo profughi di Shati: “I soldati hanno localizzato e distrutto un deposito di armi della forza navale di Hamas contenente attrezzatura subacquea, ordigni esplosivi e armi“. Ma non solo, gli attacchi israeliani sono proseguiti nelle ultime ore anche in Libano: “L’esercito ha attaccato numerosi obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano” – comunica il portavoce – “È stato colpito un terrorista che operava in tutto quel territorio”.