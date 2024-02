Non si arrestano nemmeno per un giorno i violenti combattimenti che ormai da più di quattro mesi stanno interessando l’area del Medio Oriente, e in particolare quella della Striscia di Gaza. Anche questa notte, l’Idf ha portato a compimento diversi raid tra il sud e il centro della Striscia.

Medio Oriente, i combattimenti della notte

Gaza City e Khan Yunis, sono state queste le principali città-bersaglio dell’esercito israeliano nella notte scorsa. I militari dell’Idf si sono concentrati in quelle aree per i loro combattimenti contro i terorristi di Hamas: “Molti operativi di Hamas sono stati uccisi nella notte tra Gaza City e Khan Yunis” – racconta il portavoce militare di Tel Aviv. Non solo perdita di uomini, per la cellula terroristica, ma anche di tante armi e di preziosi documenti: questo è l’ultimo aggiornamento che arriva dalla Striscia di Gaza.

Medio Oriente, gli arresti in Cisgiordania

Sempre nelle scorse ore, poi, Israele ha fatto sapere di aver condotto in arresto 5 palestinesi che erano sospettati di terrorismo. Gli arresti sono avvenuti nei villaggi palestinesi di Burka e Bazariya, vicino Nablus, e in quello di Az Zubeidat nel Valle del Giordano.