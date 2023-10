Dopo l’attacco di Hamas a Israele dello scorso 7 ottobre e la conseguente immediata risposta dello Stato ebraico, la situazione in Medio Oriente è più tesa che mai. Nei giorni scorsi, le immagini dell’ospedale di Gaza distrutto hanno fatto il giro del mondo e le due compagini si stanno accusando a vicenda. Ora, però, l’esercito israelita ha fatto sapere di essere pronto ad entrare nella seconda fase della guerra.

Le dichiarazioni dell’esercito di Israele: la seconda fase della guerra

Così come era stato spiegato da diversi analisti di guerra nei giorni scorsi, il conflitto in corso in Medio Oriente si potrebbe dividere in più fasi e certamente sarà difficile immaginare una sua conclusione in tempi brevi. Nella prima fase, in particolare, Israele si doveva più preoccupare di mettere in sicurezza il proprio Stato e le sue infrastrutture. Adesso, però, l’esercito ha dichiarato: “Ci prepariamo alla prossima fase della guerra” – segno che qualcosa nelle ultime ore deve essere cambiato – “L’ordine di entrare a Gaza arriverà presto“.

Gli aiuti a Gaza

Nel frattempo, nonostante le notizie che circolavano ieri, il valico di Rafah non è ancora stato aperto. Da Gaza fanno sapere che il valico con l’Egitto potrebbe aprire nelle prossime ore, ma non c’è ancora una notizia certa in merito.