Cento giorni di guerra fra Israele e Hamas raggiunti nella giornata di ieri, ma i bombardamenti non si sono ancora arrestati. Nelle scorse ore, infatti, l’Idf ha sferrato nuovi pesanti attacchi fra le strade di Gaza City: da quanto apprendono fonti arabe, sarebbero morti almeno 33 palestinesi.

Raid di Israele a Gaza City: l’attacco della notte

A raccontarlo per primo è stata ‘Al Jazeera‘, l’organo di stampa arabo che molto spesso fornisce prima di tutti gli altri le ultime notizie su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dalla testata, nelle prime ore del mattino di oggi, Israele avrebbe sferrato un nuovo attacco che ha avuto come obiettivo Gaza City. Nel raid dell’Idf sarebbero morti almeno 33 palestinesi e tanti altri sarebbero rimasti feriti. Come sappiamo, la situazione all’interno della Striscia è arrivata ormai allo stremo. L’Onu ha fatto sapere che gli ospedali funzionanti sono sempre meno e per questo motivo non possono essere garantite le cure immediate a tutti i civili che sono rimasti feriti.

Raid di Israele a Gaza City: l’intervento a Khan Yunis

Israele, nel corso della notte, è intervenuta ancora anche a Khan Yunis. Il portavoce militare ha confermato che l’esercito è riuscito a fermare un tentativo di Hamas di trasportare armi in un camion ai suoi miliziani ancora presenti nell’area sita a sud della Striscia.