Il presidente americano Joe Biden ha avuto un colloquio nella notte con gli alleati in cui si è parlato della guerra in Medioriente

Nella tarda serata di ieri si è tenuto un summit telefonico tra i leader di alcuni dei più importanti Paesi del mondo, che ha avuto come protagonista principale il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden. Il numero uno della Casa Bianca ha sentito telefonicamente i capi di Stato di Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania e Italia: nell’incontro telematico si è parlato della crisi in Medioriente, del ruolo di Hamas e del diritto alla difesa di Israele.

Medioriente, summit tra Biden e gli alleati: i diritti di Israele

Il summit, secondo le informazioni che giungono, si è svolto nella tarda serata di ieri e ha visto come protagonisti, oltre a Joe Biden e Giorgia Meloni anche Rishi Sunak, Justin Trudeau, Emmanuel Macron e Olaf Scholz, in rappresentanza dei rispettivi Paesi. Il punto focale non poteva che essere la crisi in Medioriente e la guerra tra Israele e Hamas. Proprio su questo, i capi di Stato convenivano sul diritto di Israele alla difesa dai terroristi. Allo stesso modo, però, i leader chiedono ad Israele di rispettare il diritto internazionale, soprattutto nelle azioni che coinvolgono la popolazione civile della Striscia di Gaza, che sta subendo tantissime perdite.

Medioriente, summit tra Biden e gli alleati: gli ostaggi di Hamas

Da Israele hanno già fatto sapere che la richiesta che sarebbe arrivata dalla Casa Bianca, quella di ritardare l’operazione di terra prevista prossimamente a Gaza, non sarà rispettata. Nel frattempo, nel medesimo summit, i leader coinvolti hanno anche richiesto la liberazione immediata di tutti gli ostaggi rimasti nelle mani di Hamas.