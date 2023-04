Guerra in Ucraina, Kuleba lancia un appello: "Servono più munizioni"

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba ha lanciato un appello agli alleati dell’Ucraina durante un’intervista alla Cnn. Il braccio destro di Zelensky ha spiegato che il suo Paese ha bisogno di nuove munizioni per poter far fronte ai continui attacchi della Russia.

Ucraina, mancano le munizioni: l’appello di Kuleba

Dymitro Kuleba è sicuro che per poter controbattere agli attacchi di Mosca, all’Ucraina serva uno specifico tipo di arma: “Apprezziamo ciò che è stato promesso e inviato finora, ma non è ancora suffiente. Riceviamo su base costante munizioni di artiglieria calibro 155 dagli Stati Uniti e da altri Paesi, ma riceviamo pochissimi – il loro numero è estremamente basso – proiettili di artiglieria con una gittata massima di 30 chilometri.”

La richiesta di Kuleba

Il ministro degli Esteri ucraino è sceso nei dettagli e ha spiegato al giornalista della Cnn perché per l’Ucraina è così fondamentale avere a disposizione questo tipo di proiettili: “Questi proiettili sono di fondamentale importanza per distruggere le linee di difesa russe e per il fuoco di controbatteria, ovvero per distruggere gli obici russi che sparano contro di noi. Questo è un grosso problema, potrebbe sembrare una questione tecnica ma e un grosso problema: non abbiamo solo bisogno di munizioni di artiglieria, ma di un tipo molto specifico di munizioni.”