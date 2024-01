Israele, attacchi intensi a Gaza

La guerra continua e gli attacchi si stanno intensificando di più sulla Striscia di Gaza. Dalla giornata di ieri ormai, i bombardamenti si sono fatti ancora più violenti, in particolar modo a Khan Yunis. Anche da qui è semplice pensare che, almeno per adesso, l’Israele non abbia intenzione di fermare gli attacchi. Eppure tutto stava facendo credere che la guerra potesse presto diventare meno violenta ma è chiaro che le cose sembrano non andare in questo modo per adesso.

Netanyahu non si ferma

Nonostante le persone siano scese in strada a migliaia a Tel Aviv per chiedere la pace e quindi il cessate il fuoco, la guerra va avanti. Netanyahu non sembra aver intenzione di mollare ma anzi, al contrario, ha dichiarato che non si fermeranno fino a che non verrà raggiunto l’obiettivo. Quale? La vittoria totale.

L’attacco a Khan Yunis

Nel frattempo, a Khan Yunis la situazione non è certamente facile. I vari bombardamenti hanno colpito anche la zona dove si trova uno dei pochi ospedali operativi. Inoltre, sono stati distrutti degli edifici residenziali, oltre che il cimitero della città dove sono state riesumate delle salme per verificare se fossero i cadaveri degli ostaggi.