Guerra Russia-Ucraina, si protesta in molte città russe, ma non solo: oltre 1700 gli arresti

In questa giornata di giovedì 24 febbraio in molte città russe si protesta contro la guerra. Oltre 1700 gli arresti.

In questa giornata di giovedì 24 febbraio 2022, il mondo intero si è svegliato con una brutta sorpresa. La guerra arrivata a Kiev ha portato moltissime persone a protestare in decine di piazze russe, ma non solo. Le manifestazioni sono arrivate anche a Londra, Bruxelles o ancora in Germania e Olanda.

Guerra Russia-Ucraina, decine di manifestazioni nelle piazze russe

54 città coinvolte e 1705 persone fermate, è questo il bilancio della maxi protesta da parte dei cittadini russi che hanno fatto sentire la loro voce in queste ultime ore. A darne notizia è stata l’organizzazione indipendente Ovd-info. In particolare, nella sola manifestazione di Mosca che ha avuto luogo in Piazza Pushkin potrebbero essere 719 le persone fermate, mentre a San Pietroburgo sarebbero oltre 300. In ogni caso si tratta di numeri in continuo aggiornamento.

Da Londra a Bruxelles, ecco dove si protesta per fermare la guerra in Ucraina

Nel frattempo sono molte le città nelle quali i cittadini sono scesi per manifestare contro la guerra in Ucraina. A Roma diversi cittadini si sono ritrovati a Castro Pretorio nelle immediate vicinanze dell’ambasciata russa, mentre a Barcellona alcuni immigrati ucraini si sarebbero ritrovati all’esterno del consolato russo. Ad Amsterdam diversi cittadini olandesi sono scesi in piazza sfidando la pioggia, infine a Bruxelles il corteo si è ritrovato nell’area delle istituzioni europee.

Fuori dall’Europa si segnalano cortei a Tokyo, Istanbul, Beirut o ancora Pakistan.