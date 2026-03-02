Guerra Usa-Iran, il discorso di Trump alla Casa Bianca: “Invio truppe via terra se necessario”

La guerra tra Stati Uniti e Iran ha segnato una nuova fase di tensione globale, con Trump che ha autorizzato massicce operazioni militari e non esclude l’invio di truppe americane sul terreno se necessario per raggiungere gli obiettivi strategici. In un conflitto in rapido sviluppo, il presidente ha ribadito che le forze statunitensi continueranno a combattere finché non saranno soddisfatte tutte le condizioni fissate dalla Casa Bianca. Ecco il suo discorso.

Guerra Usa-Iran: impatto globale, diplomazia e sicurezza civile

Il conflitto ha già provocato forti ripercussioni sull’economia globale: il petrolio è salito bruscamente e il gas naturale europeo ha registrato incrementi record, mentre QatarEnergy ha interrotto temporaneamente la produzione di GNL nei suoi impianti principali.

La Commissione Europea ha intensificato il monitoraggio dei trasporti e delle forniture energetiche, coordinandosi con compagnie aeree e marittime per tutelare i cittadini europei nell’area. In Italia, oltre 28mila obiettivi sensibili sono stati posti sotto vigilanza rafforzata.

La premier Giorgia Meloni ha condannato gli attacchi iraniani contro il Qatar, chiedendo priorità al dialogo politico e alla diplomazia. Nel frattempo, Trump ha attaccato l’amministrazione Obama, accusandola di aver permesso all’Iran di sviluppare il programma nucleare: “Pensavamo di avere un accordo, ma poi loro si sono tirati indietro“. Il rischio di un conflitto su larga scala è ribadito da Mirjana Spoljaric della Croce Rossa: “La portata delle grandi operazioni militari rischia di trascinare la regione, e oltre, in un altro conflitto armato su larga scala“.

Il discorso di Trump alla Casa Bianca: “Rapidità e determinazione contro l’Iran”

Durante il discorso alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha fatto il punto sull’escalation in Medio Oriente, sottolineando l’efficacia e la rapidità delle operazioni statunitensi contro l’Iran. “Avevamo programmato quattro settimane per eliminare la leadership iraniana e ci abbiamo messo un’ora“, ha dichiarato, aggiungendo che le navi iraniane “sono in fondo al mare“.

Trump ha spiegato che il programma missilistico di Teheran mirava a proteggere lo sviluppo di armi nucleari e a rendere estremamente difficile qualsiasi intervento esterno: “Avevo avvertito l’Iran di non riavviare il programma nucleare, ma hanno ignorato i nostri avvertimenti“. Il presidente ha definito questa azione “l’ultima possibilità di eliminare i cattivi” e ha aggiunto con decisione: “Tutti ci sostenevano. Semplicemente non hanno avuto il coraggio di dirlo“.

Pur senza annunciare una durata precisa delle operazioni, Trump ha assicurato che continueranno “fino a quando sarà necessario” e ha ribadito: “Siamo i migliori del mondo e faremo tutto il necessario per raggiungere i nostri obiettivi“.

Guerra Usa-Iran, il discorso di Trump alla Casa Bianca: “Invio truppe via terra se necessario”

Sul campo, la crisi è rapidamente degenerata in un conflitto aperto. L’esercito israeliano ha effettuato bombardamenti su quartieri generali, sedi di pubblica sicurezza e sistemi antiaerei, mentre la capitale iraniana è sprofondata nel blackout. Nelle ultime 48 ore, migliaia di munizioni sono state impiegate da forze statunitensi e israeliane; tre F-15 americani sono stati abbattuti per fuoco amico in Kuwait, salvando i sei piloti grazie all’eiezione, mentre un quarto militare statunitense ha perso la vita.

Due droni iraniani diretti verso basi britanniche a Cipro sono stati intercettati, con la Grecia che ha inviato due fregate a difesa dell’isola. Trump ha commentato la gestione dell’operazione aerea affermando: “Non abbiamo ancora iniziato a colpirli duramente, la grande ondata arriverà presto“. Ha inoltre precisato, riguardo a un possibile intervento via terra: “Probabilmente non ne abbiamo bisogno, ma ci saranno se sarà necessario“.