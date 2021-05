Guess My Age: Max Giusti pronto a sostituire Enrico Papi su Tv8

Secondo recenti anticipazioni, Max Giusti dovrebbe approdare su Tv8 per sostituire Enrico Papi, che passerebbe in Mediaset

La carriera di Enrico Papi sta per subire una nuova importante svolta con l’approdo su Canale 5. Il frizzante presentatore, al momento impegnato con Name That Tune e Guess My Age su Tv8, dal prossimo autunno sarà infatti alla guida della nuova edizione di Scherzi a parte.

Per far fronte a questo nuovo impegno, Papi dovrebbe quindi lasciare il canale in chiaro di Sky, passando definitivamente a Mediaset.

Enrico Papi vola a Mediaset in autunno condurrà SCHERZI A PARTE. Programma trito ritrito e bollito. Che serve un altro programma di scherzi quando gli stessi sono fatti dalle IENE su (Italia uno) @MaxBernardini @GalantoMassimo voi avete una risposta? — gianceleste carboni (@gianceleste) May 8, 2021

La conduzione delle sei puntate di Scherzi a parte potrebbe del resto essere il preludio di uno spazio ancor maggiore per Enrico Papi su Canale 5, dove potrebbe ottenere addirittura un preserale tutto suo nella prossima stagione 2021-2022.

Per questo si vocifera che il suo probabile sostituto su Tv8 possa essere Max Giusti, che solo pochi giorni fa pare abbia rifiutato l’invito a prender parte ad Anni 20, trasmissione di Francesca Parisella del giovedì sera di Rai 2. Non resta dunque che attendere la firma con Sky, nonché la probabile sperimentazione di un nuovo format televisivo capeggiato dal simpatico attore e doppiatore romano.